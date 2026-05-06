El nuevo gesto del presidente del Guadalajara para que sus futbolistas llegaran a tiempo al Centro de Alto Rendimiento para reportar con México.

Chivas generó un nuevo escándalo dentro de la Liga MX después de la protesta de Amaury Vergara en redes sociales, en donde amagó con impedir que sus futbolistas reportaran con la Selección Mexicana por la clara injusticia que se iba a realizar con el Toluca.

Durante la madrugada del miércoles, el presidente del Guadalajara decidió compartir un mensaje que sorprendió a todos dentro del futbol mexicano, por lo que los directivos tuvieron que encontrar una solución al conflicto.

Es por eso que durante las primeras horas de este miércoles 6 de mayo, el chiverío decidió revertir su decisión y permitir que tanto Tala Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez acudieran a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento.

Es por eso que el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, destapó que el propio Amaury Vergara fue el encargado de mandar a los primeros cuatro futbolistas en avión chárter para que pudieran reportar a tiempo con el Tricolor después de obligarlos a reportar en Verde Valle.

Hay que recordar que Brian Gutiérrez se encontraba en Chicago, por lo que tras la premura no pudo encontrar vuelo a Guadalajara, pero tras arreglarse la situación viajó directamente a Ciudad de México para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

Jugadores de Chivas presumieron su viaje rumbo a Ciudad de México

Los cuatro rojiblancos que sí se presentaron en Verde Valle, presumieron en sus respectivas redes sociales una fotografía en la que viajan juntos en un vuelo chárter rumbo al sueño de la Copa del Mundo.