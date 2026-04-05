Chivas recibe a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. En la previa del encuentro en el Gigante de Zapopan repasamos cómo marcha de momento el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

El Rebaño Sagrado llega a este encuentro como líder en solitario de la fase regular del futbol europeo y con una victoria por 3-2 ante Rayados de Monterrey. Aquella noche Raúl Rangel fue clave al atajar un penal en el último minuto.

Esta noche Chivas volverá a tener una dura tarea cuando enfrente a unos Pumas que no para de sumar puntos importantes ante rivales de fuste. El fin de semana pasado superó a América por la mínima diferencia, mientras que ante Cruz Azul igualó 2-2.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 30 puntos. Una victoria lo afianza en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hará caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca.

¿Cuál es el próximo partido Chivas ante el Clausura 2026?

Chivas volverá a ver acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Tigres UANL por la jornada 14. El partido se llevará adelante en el Volcán de Nuevo León a las 17:00 del Centro de México y podrá verse por TV abierta.