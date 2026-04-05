Chivas y Pumas se verán las caras este domingo en el Estadio Akron, pero la previa ya comenzó a encenderse con actividad en Fuerzas Básicas. El Rebaño Sagrado se impuso por 3-1 con la Sub-19, pero en primer turno, las Sub-21 de ambos equipos protagonizaron un verdadero partidazo que dejó seis goles y una victoria universitaria en los penales para quedarse con el punto extra tras el 3-3 del tiempo regular.

El encuentro comenzó con emociones y tan solo a los seis minutos de la primera parte, Leonel Calderón abrió el marcador tras elevarse de gran manera para poner el 1-0. Sin embargo, Pumas reaccionó y se fue en ventaja al descanso gracias a los goles de Jared Salazar y Gerardo Serralde.

En el complemento, el Rebaño volvió a tomar la iniciativa liderado por su capitán Carlos Corona, a quien le cometieron una falta dentro del área. Gael García fue el encargado de cambiarlo por gol, pero la alegría duro poco para Chivas, ya que Pumas volvió a ponerse en ventaja mediante otro penal convertido por Santiago López.

Cuando parecía que la victoria se iba para CU, llegó nuevamente Leonel Calderón, para sellar su doblete en tiempo de descuento, con un remate desde media distancia ante un portero obstaculizado por tantas playeras en el medio. Ese fue el 3-3 final que le permitió a Chivas rescatar un punto. En los penales, Pumas no falló y se quedó con el punto extra.

Chivas Sub-19 ganó por 3-1

Acto seguido, en las instalaciones de Verde Valle tuvo lugar el compromiso por la categoría Sub-19. Chivas lo ganó por 3-1 tras ponerse en ventaja con goles de Rigo Pinto y Zinedine Hernández. Tras el descuento universitario en la primera mitad, el Rebaño sentenció la historia en el complemento con el 3-1 a cargo de Brandon Brocksom.