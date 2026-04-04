Chivas ha demostrado a lo largo de los años que sabe mirar a largo plazo en sus fichajes, especialmente cuando se trata de jóvenes talentos que refuerzan al Tapatío o a sus equipos Sub‑23. Muchos de estos jugadores llegan con proyección y expectativas de crecer dentro de la institución rojiblanca, aunque no siempre la adaptación es inmediata. Es un modelo que busca consolidar figuras desde la base, ofreciendo minutos y experiencias graduales antes de dar el salto al primer equipo.

En ese contexto, Emiliano Freyfeld se presentó como un proyecto interesante. Formado en las fuerzas básicas de Pumas UNAM y con paso por Toluca, el defensa central destacó en categorías juveniles y mostró condiciones prometedoras tanto en juego aéreo como en salida con balón. Sus actuaciones le valieron seguimiento dentro del fútbol mexicano, generando expectativas de que podría desarrollarse y ganarse un lugar en un club con ambición de protagonismo como Chivas.

Freyfeld tuvo un destacado paso por las Fuerzas Básicas de Pumas (Imago7)

Sin embargo, su adaptación al Tapatío ha sido más complicada de lo esperado. De los 12 partidos disputados por el filial en este Clausura 2026, Freyfeld apenas ha tenido presencia en dos, siendo titular en uno solo frente al Atlético La Paz. Esta falta de continuidad contrasta con lo que se esperaba de un jugador que había mostrado buena proyección en su etapa previa y que, en teoría, llegaba para consolidarse en el equipo de desarrollo.

El torneo pasado tampoco fue sencillo para él. Solo disputó cinco encuentros, en su mayoría ingresando desde el banquillo. A pesar de su potencial, la competencia en el Tapatío y la exigencia de consolidar una defensa sólida han limitado sus oportunidades, dejando en evidencia que aún debe adaptarse al ritmo y a las demandas del fútbol profesional en la Liga de Expansión MX.

La competencia de Emiliano Freyfeld en Tapatío

Para Emiliano Freyfeld, el desafío ahora es doble: demostrar que puede ser un recurso confiable para el Tapatío y, al mismo tiempo, seguir desarrollando las herramientas que lo conviertan en un candidato real a dar el salto al primer equipo de Chivas. Por delante tiene competidores como Ángel Chávez, Rodrigo Parra, Carlo Soldati, quien también fue fichado bajo la misma modalidad, incluso recuperándose de una lesión ligamentaria.