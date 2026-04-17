El Tapatío cerró la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con una derrota, luego de caer 3-1 frente a Dorados de Sinaloa en la Jornada 15.

El conjunto de Francisco Ramírez se fue arriba en el marcador al minuto 28 gracias al tanto de Jhan Carlos Rengifo, luego de que el equipo de José Meléndez fallara un penal tras una falta sobre Luis Ledesma.

Con la mínima desventaja fue que el Tapatío se fue al descanso, pero en el segundo tiempo Vladimir Moragrega empató el marcador y con ello llegó a 10 dianas, superando por uno Luis Fernando Puente.

Al minuto 67, Dorados de Sinaloa hizo el 2-1 por conducto de Lucas Suárez, mientras que Jaime Álvarez puso la estocada final en los minutos finales.

¿En qué lugar se ubica el Tapatío en la tabla general?

A falta de disputarse otros compromisos de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, el Tapatío se ubica de momento en la quinta posición de la tabla general con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y seis derrotas.