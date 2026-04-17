El defensor mexicano Jesús Orozco Chiquete dio de qué hablar tras su participación en el podcast Wacho17, donde fue cuestionado sobre cómo imagina el once titular de la Selección Mexicanaen el Mundial 2026.

El ahora jugador de Cruz Azul no dudó en compartir su visión sobre el equipo que podría presentar el técnico Javier Aguirre, donde el TRI se medirá en Fase de Grupos a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El exjugador del Club Deportivo Guadalajara colocó en la portería a Raúl Rangel, mientras que en la línea defensiva eligió a Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Para el mediocampo apostó por una combinación interesante, colocando a Erik Lira o Edson Álvarez como contención, acompañados por Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, quienes aportarían dinámica y generación de juego en la zona ofensiva.

En el ataque, Jesús Orozco Chiquete se inclinó por un tridente con poder y desequilibrio, integrado por Roberto “Piojo” Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¿Qué jugadores de Chivas podrían ser convocados por Javier Aguirre?

Además de los tres futbolistas que Jesús Orozco Chiquete nombró de Chivas para conformar el 11 estelar de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, se habla de que Javier Aguirre también tienen considerado a Armando González y Richard Ledezma.