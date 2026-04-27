Aunque no pudo coronarse nuevamente como campeón de goleo en la Liga MX, Armando González firmó un año sobresaliente, con 24 goles en la temporada para las Chivas de Guadalajara. La Hormiga, formado en la Cantera Rojiblanca, parece tener un lugar asegurado con la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo, razón por la que es motivo de orgullo en todo Verde Valle.

El recorrido del centrodelantero por las Fuerzas Básicas rojiblancas ha estado repleto de desafíos, pero muchas veces se confunde su llegada al primer equipo, pues lo que pocos saben es que la Hormiga tuvo un paso muy breve por las filas del Tapatío en la Liga de Expansión MX. Su mejor momento se dio con la categoría Sub-23 y fue prácticamente desde allí que dio el salto definitivo al primer equipo.

Armando González en su debut con el Tapatío: apenas tenía 17 años. (Imago7)

Ya algo lejos en el tiempo, fue en 2020 cuando la Hormiga González debutó en el Filial rojiblanco con apenas 17 años, en un triunfo 4-2 sobre Pumas Tabasco. Aquel día, Armando Coyote lo ingresó desde la banca para jugar los últimos 20 minutos del partido. En aquel equipo también estaban Raúl Rangel y Diego Campillo, hoy sus compañeros en el primer equipo.

Tras aquel estreno en Expansión, la Hormiga volvió a jugar un puñado de minutos con el Tapatío al año siguiente. Fue recién en 2022, bajo la tutela de Gerardo Espinoza, cuando pudo sumar algunos partidos más, aunque por lo general ingresando desde el banquillo. Su única titularidad fue en septiembre de ese año, para una victoria 1-0 sobre Venados de Yucatán con gol de Deivoon Magaña.

Los números de Armando González con el Tapatío

En total, la Hormiga González sólo disputó siete partidos con la playera del Tapatío en la Liga de Expansión MX, donde además, no pudo convertir goles en 106 minutos completados. Su salto al primer equipo de Chivas se dio luego de ser campeón y goleador con el Sub-23 de Pepe Meléndez. Al torneo siguiente, Fernando Gago lo promovió a la plantilla principal, aunque el joven centrodelantero no pudo consolidarse como titular hasta una vez llegado el ciclo de Gabriel Milito.