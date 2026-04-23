A la par de Chivas, el Tapatío también ha firmado un torneo bastante competitivo, logrando terminar la fase regular en el séptimo lugar de la Tabla General. Gracias a esta posición, el equipo rojiblanco iniciará su camino en la Liguilla la tarde de este jueves jugando como local en el Estadio Tepa Gómez, escenario donde buscarán tomar ventaja en la serie.

El rival del Tapatío será Cancún FC, equipo que finalizó en el segundo lugar de la Tabla General y que ya sabe lo que es vencer al conjunto rojiblanco. Durante la fase regular, el cuadro caribeño se impuso 1-2 en la Jornada 9, partido que también se disputó con el Tapatío como local, por lo que el antecedente deja claro que no será una eliminatoria sencilla para los dirigidos por José Meléndez.

Además, mientras el Tapatío celebraba tener al primer campeón goleador de su historia con Vladimir Moragrega, hay que recordar que el título de goleo fue compartido con José Gabriel Rodríguez, delantero colombiano del Cancún FC. Esto convierte al atacante rival en uno de los principales peligros para la defensa rojiblanca, especialmente considerando su capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Aun así, el conjunto filial del Guadalajara también tiene argumentos importantes para competir, ya que terminó la fase regular como la mejor ofensiva del torneo con 28 goles anotados. Esta capacidad goleadora será su principal fortaleza ante un rival que, por su parte, fue uno de los más consistentes del campeonato al sumar siete victorias, cuatro empates y solo tres derrotas en 14 partidos, números que reflejan la dificultad del reto.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de ida y vuelta del Tapatío vs Cancún?

El Tapatío recibirá al Cancún FC en el partido de ida la tarde de este jueves 23 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Tepa Gómez. Posteriormente, el encuentro de vuelta se disputará el domingo 26 de abril también a las 19:00 horas del centro de México, pero ahora en el Estadio Andrés Quintana Roo, donde se definirá qué equipo avanzará a la siguiente ronda de la Liguilla.