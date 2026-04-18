El Tapatío disputó la tarde de este viernes su último partido de la fase regular, en un encuentro cuyo resultado sorprendió tanto a propios como a extraños y que seguramente generará una fuerte llamada de atención dentro del grupo. Y es que la filial rojiblanca terminó cayendo por marcador de 3-1 ante Dorados de Sinaloa, último lugar de la Tabla General, en un resultado que pocos tenían en el radar.

El tropiezo resultó totalmente inesperado para el conjunto rojiblanco, que llegaba como amplio favorito y que incluso tuvo en sus manos la oportunidad de adelantarse en el marcador con un penal a favor. Sin embargo, el disparo de Vladimir Moragrega fue atajado por el arquero rival, y minutos después Dorados logró ponerse en ventaja y tomar el control del partido hasta sellar la victoria.

A pesar de la derrota, el Tapatío logró asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, por lo que todavía tendrá la oportunidad de pelear por el título en la Liga de Expansión. Eso sí, aunque actualmente se ubican en el quinto puesto de la Tabla General, aún podrían perder posiciones dependiendo de los resultados pendientes, con el riesgo de caer hasta el octavo lugar en el peor de los escenarios.

Con este panorama, el equipo deberá dejar atrás rápidamente el resultado adverso y comenzar a enfocarse en la fase final, donde el rival podría salir entre equipos como Cancún FC, La Paz, Morelia o Tepatitlán, dependiendo del lugar definitivo que ocupe la filial rojiblanca al cierre de la Jornada.

Vladimir Moragrega tiene casi asegurado el liderato de goleo del Clausura 2026

A nivel individual, Vladimir Moragrega logró hacerse presente en el marcador ante Dorados y se mantiene como líder de goleo del torneo con 10 anotaciones, consolidándose como el referente ofensivo del equipo. Su perseguidor más cercano es José Gabriel Rodríguez, de Cancún FC, quien suma ocho tantos, por lo que solo un escenario muy poco probable, como un triplete, podría arrebatarle el campeonato de goleo, lo que abriría la puerta para que el delantero rojiblanco haga historia como el primer campeón goleador del Tapatío.