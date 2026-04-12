Tapatío no pudo superar a Irapuato en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco cayó como local por 1-2, en un encuentro donde su goleador, Vladimir Moragrega, no pudo convertir para sacar ventaja en la disputa por el título de goleo.

Moragrega fue de la partida en el once inicial elegido por el entrenador Pepe Meléndez, pero el gol rojiblanco fue obra de Jesús Hernández, delantero que llegó a dos goles en el certamen, situándose por debajo de Sergio Aguayo, Enrique Ledesma y Daniel Villaseca, quienes suman tres anotaciones.

Tabla de goleo del Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX (Flashcore)

Para peor, su principal competidor sí pudo convertir en esta jornada y lo alcanzó en lo más alto de la tabla de goleo con nueve tantos. Hablamos de Luis Puente, otro elemento bien conocido por la afición rojiblanca, al ser un elementoformado en la cantera del Rebaño Sagrado y que supo ser una de las promesas más nombradas de Verde Valle.

Puente, de 23 años, anotó de penal en la derrota del Atlante frente a Cancún, por lo que ambos delanteros llegarán igualados a la última jornada, donde buscarán quedarse con el título de goleo en soledad. Moragrega y el Tapatío enfrentarán a Dorados, mientras que los Potros cerrarán la fase regular ante Atlético La Paz.

José Rodríguez de Cancún también está en la pelea

Aunque Moragrega y Puente llegan como favoritos al haber sido los líderes durante todo el certamen, no puede descartarte al delantero colombiano José Rodríguez, quien milita en Cancún y se encuentra apenas un gol por debajo, con ocho anotaciones, tres de ellas de manera consecutiva.