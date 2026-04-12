Este sábado no fue el mejor para el Club Deportivo Guadalajara, que se llevó una derrota ante Tigres con el primer equipo, pero también vio caer a su Filial: el Tapatío cayó por 2-1 como local ante Irapuato, por la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX.

El conjunto dirigido por Pepe Meléndez venía de una victoria y buscaba una mayor regularidad al recibir en casa al Irapuato. Sin embargo, la visita se puso en ventaja muy rápido y la amplió en el complemento, mientras que el Tapatío apenas pudo descontar por intermedio del delantero Jesús Hernández.

¿Cómo marcha Tapatío en la tabla de posiciones?

Con este tropiezo, los rojiblancos cayeron hasta el 5° lugar, en una campaña que está siendo algo irregular, pues presenta casi la misma cantidad de victorias (6) que de derrotas (5) con tan solo dos empates en 13 jornadas disputadas.

A falta de una sola jornada, el Filial rojiblanco tiene casi asegurado el boleto para la Liguilla. A pesar de que aventaja por sólo dos puntos al primer equipo fuera de la clasificación, todos los equipos involucrados tendrían que ganar su compromiso además de esperar una derrota del Tapatío.

Próximo partido del Tapatío

Con la intención de asegurar la clasificación pero también de terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones, Tapatío cerrará la fase regular el próximo viernes 17 de abril con su visita a Dorados, rival que ocupa el último lugar, ya sin chances de acceder a la fase final.