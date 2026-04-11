Chivas Sub-21 afronta la recta final del Clausura 2026 con protagonismo en la tabla de posiciones. En su visita a Tigres UANL, por una de las últimas jornadas de la fase regular, el Rebaño llegó ubicado en el cuarto lugar, mientras que los Felinos, en el puesto 11, estaban obligados a ganar para meterse en zona de liguilla.

El partido tuvo un primer tiempo parejo, con pocas diferencias entre ambos equipos. Tigres logró abrir el marcador a través de Toño de María y Campos, quien con un buen remate logró poner en ventaja a los locales sobre la mitad del complemento.

Sin embargo, la respuesta rojiblanca fue inmediata y tuvo nombre propio: Raúl Martínez Amezcua. El mediocampista de 20 años aprovechó un error en la salida rival, recuperó la pelota lejos del arco y, al ver adelantado al portero Juan Carrera, sacó un remate de larga distancia con gran precisión.

Pese a la estirada del arquero, que llegó a tocar el balón, la pelota terminó dentro del arco para decretar el empate. Un golazo que volvió a poner en partido a Chivas y que destaca el talento de un jugador que ya ha sido considerado en convocatorias de Gabriel Milito para amistosos en Estados Unidos.

La alineación de Chivas Sub-21

El equipo dirigido por Luis Arce formó con Robinho Romero; Diego Rosales, Emiliano Rodríguez, Johan Orozco; Esteban Mendoza, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Leonel Calderón, Hugo Mata; Leonardo Torres y Gael García.