Entre las bajas que realizó el Club Deportivo Guadalajara de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, estuvo la de Raúl Martínez, defensor central formado en las Fuerzas Básicas rojiblancas. El zaguero alcanzó a disputar 18 partidos oficiales con el primer equipo. Debutó en 2023 con Veljko Paunovic pero nunca logró consolidarse como un jugador importante.

Martínez sufrió además una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas entre abril de 2024 hasta noviembre de ese mismo año. Regresó en 2025 y tuvo participación con Óscar García y principalmente Gerardo Espinoza, quien le confió la titularidad en lo que fue un decepcionante cierre de aquella fase regular.

Raúl Martínez nunca convenció a la afición rojiblanca (Imago7)

Con Gabriel Milito en la banca, Martínez alcanzó a jugar algunos minutos en pretemporada, pero tampoco logró convencer. Al no entrar en planes volvió a ser considerado para el Tapatío, donde alternó durante gran parte de su etapa en la institución y ganó dos títulos: Clausura 2023 y Campeón de Campeones.

Para este certamen, Raúl Martínez fue adquirido por el Necaxa y lo cierto es que el defensor formado en Chivas ha tenido una participación constante con los Rayos, jugando 10 de los 14 partidos disputados. Actualmente acostumbra a ser titular en el esquema de tres centrales que emplea el entrenador Martín Varini, con pasado en Juárez.

Ángel Chávez fue el intercambio por Raúl Martínez

La salida de Raúl Martínez se concretó en un intercambio por otro defensor central, Ángel Chávez, quien a sus 21 años alterna entre Tapatío y primer equipo de Chivas. Su única participación en Liga MX fue nada menos que en el Clásico Nacional, cuando ingresó para defender en los últimos minutos para la victoria por 1-0. La operación también pactó que ambos equipos conserven el 50% de la ficha de cada jugador.