Uno de los grandes puntos a destacar por Gabriel Milito en Chivas es sin duda que utiliza todos los recursos que tiene disponibles para ir en busca de los tres puntos en cada partido. Para el Clausura 2026 el entrenador argentino cuenta con varios jugadores ante la baja que tendrá en la Liguilla por la convocatoria a la Selección Mexicana.

Uno de los futbolistas que el técnico rojiblanco tenía en cuenta para este torneo en la zona defensiva era Francisco Méndez. Sin embargo, el defensa, que hizo toda la pretemporada con el Guadalajara en Isla Navidad, decidió irse a préstamo a Necaxa. Su actualidad en Aguascalientes dista mucho de lo que pretendía.

Uno de los grandes motivos por los que Gabriel Milito tenía en cuenta al futbolista formado en Verde Valle es porque es un jugador polifuncional. No solo lo había probado como central, sino que además lo utilizó en amistosos como líbero y funcionó de la mejor manera. Sin embargo, era claro iba a pelear por tener minutos detrás de Luis Romo, Diego Campillo, Ángel Chávez y Gilberto Sepúlveda.

Francisco Méndez no vive su mejor momento en Necaxa. (Foto: IMAGO7)

Ante la propuesta de Necaxa Francisco Méndez decidió salir por un año a préstamo y pelear por un lugar en la saga de titulares. No obstante su actualidad está muy lejos del objetivo por el que salió del Rebaño Sagrado debido a que en 14 partidos en el Clausura 2026 solamente sumó 45 minutos de juego al ingresar en el segundo tiempo frente a Atlas. Ayer, ante Querétaro, ingresó en el minuto 88 para un puñado de segundos.

Los números de Francisco Méndez en Tapatío

Como se sabe, Francisco Méndez no tuvo su debut oficial en primer equipo de Chivas en la Liga MX, pero en Tapatío era pieza importante. En el Apertura 2025 sumó 1058 minutos de juego en 13 encuentros, mientras que en el Clausura 2025 anotó dos goles y jugó 702 minutos en diez partidos en la Liga de Expansión MX.