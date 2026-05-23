El exdefensor rojiblanco recordó el rechazo que sintió por parte de la afición de Chivas, habló de la etiqueta de “Judas” tras llegar al América y explicó cómo se dio su polémico fichaje con las Águilas.

Francisco Javier Rodríguez recordó en una entrevista con Ricardo Peláez los momentos complicados que vivió con parte de la afición de Chivas, asegurando que muchas veces se sintió señalado injustamente. “Yo en Chivas por eso a lo mejor salí un poco dolido por ahí con la afición porque pues mucha gente me rechiflaba en todos los partidos. La cagaba otro jugador y ‘no, el Maza se va’… pues si yo ni estuve en esa jugada”, expresó el exdefensor rojiblanco.

El exseleccionado mexicano también habló de las constantes críticas hacia su nivel y de cómo era cuestionado incluso por sus convocatorias al Mundial. “Escuchaba ‘no, el Maza va a ir al Mundial, no se merece ir al Mundial, hay mejores que él’. A lo mejor sí había mejores que yo, pero de acá me la pelaban”, lanzó. Además, reconoció que con el tiempo quedó marcado por muchos aficionados de Chivas como un traidor tras su llegada al América: “Me dicen ‘No, que Judas’, que no, que a mí me vale madre…”.

Pese a esto, el Maza Rodríguez dejó en claro que el cariño por Chivas sigue intacto. “Es un club que amo y quiero aunque la gente me tire con todo, pero me vale madre, yo lo quiero”, afirmó el excentral, quien fue campeón con el Guadalajara en el Apertura 2006 antes de emigrar al futbol europeo, donde militó en clubes como PSV y Stuttgart de Alemania.

Sobre su llegada al América, el “Maza” reveló que antes de regresar a México había prometido darle prioridad a Chivas para regresar. “Cuando salgo de Chivas a Jorge Vergara le doy la primicia, le digo: ‘cuando yo quiera regresar a México te voy a dar la primera opción para negociar contigo por el agradecimiento de mi parte, soy un cabrón leal siempre’”, comentó. Sin embargo, explicó que las negociaciones no prosperaron: “Le doy la primera opción a Jorge, le hablan, me hablan a Alemania, pues ahí andamos en negociaciones, por X o Y no se logró”.

Maza Rodríguez sobre su llegada al América

Finalmente, el “Maza” Rodríguez recordó cómo se dio el contacto con Ricardo Peláez para llegar al América y aseguró que aceptó el reto desde una postura profesional. “Suena el teléfono: ‘¿Eras tú Maza? ¿Cómo estás?’. Habla Ricardo Peláez… ‘queremos que vengas al América, queremos que te sumes, pero quería saber de viva voz si aceptas este reto’. ¿Qué te dije? Yo soy un profesional”. Además, rememoró lo que dijo durante su presentación con las Águilas: “Pues vengo a ser campeón”. Incluso contó entre risas la reacción de su padre, aficionado rojiblanco: “(…) mi papá chivista me odió, todavía me dice ‘Ay, el aguilita, el aguilita’”.