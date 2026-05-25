Rodolfo Pizarro es uno de los históricos jugadores que se robó el corazón de la afición de Chivas. El exjugador del Rebaño Sagrado se encamina para volver a ser jugador de Pachuca.

Uno de los jugadores que marcó a fuego su nombre en el corazón de la afición de Chivas por los partidos que daba fue sin dudas Rodolfo Pizarro. En las últimas horas se dio a conocer que Pachuca sería el próximo destino para el exjugador del Guadalajara luego de que se diera a conocer que pidió salir de FC Juárez.

“En cuanto a jugadores de salida, solo hay un jugador que sí nos ha pedido salir que es Rodolfo Pizarro y el resto de jugadores no nos han dicho que puedan salir. Cada uno de los jugadores que tienen contrato, saben que los apoyo en sus decisiones dentro de la cancha, siempre que haya una buena actitud. A la hora de salir, son activos del club y tendrán que negociar conmigo o la institución y yo trato de defenderla lo mejor que puedo”, informó Fran Sánchez, director deportivo de los Bravos, la semana pasada.

A casi siete días de que se diera a conocer que Rodolfo Pizarro pidió salir de FC Juárez se reveló cuál sería su futuro destino. Según lo informado por César Merlo, el ex-Chivas podría convertirse nuevamente en jugador de Pachuca, club que lo formó antes de dar el salto al Guadalajara.

Rodolfo Pizarro sería nuevamente jugador de Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“Super Deportivo puede confirmar que la directiva hidalguense se encuentra en plenas negociaciones para repatriar al canterano, ofreciendo a cambio dos futbolistas a la escuadra fronteriza”, reveló el periodista especializado en mercado de pases. En el reporte se señala que los Tuzos pondrían como moneda de cambio a Pedro Pedraza y a Juan Sígala.

Los logros de Rodolfo Pizarro en Chivas

Rodolfo Pizarro con el Guadalajara logró una Liga MX, una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf de la mano de Matías Almeyda como entrenador. No hay que olvidarse que fue el propio Pelado que lo pidió cuando era entrenador de AEK Atenas de Grecia.