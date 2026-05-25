Chivas sigue de cerca a Denzell García para el Apertura 2026. En medio de los rumores que hay sobre su fichaje, el mediocampista no sería pretendido por América.

Chivas analiza posibles altas y bajas para el Apertura 2026 mientras jugadores y cuerpo técnico se encuentran en pleno descanso. En medio de este contexto, dan a conocer que el Guadalajara está un pasito más cerca de fichar a Denzell García ya que América habría decidido no pujar por el futbolista de FC Juárez.

La semana pasada César Merlo adelantaba en X que el Rebaño Sagrado había comenzado a preguntar condiciones para quedarse con la joya de la Frontera y que buscaban poner en la negociación a Gilberto Sepúlveda. Con el correr de las horas se dio a conocer que los Bravos pedían a cambio 10 millones de dólares y ayer se reveló que le gustaría tener al Tiba, pero no pagar su importante salario.

A menos de una semana de que surgiera esta información, Chivas recibe una importante noticia debido a que se reveló que América finalmente no pujará por Denzell García. Según lo informado por @ca1916 en X, la directiva Azulcrema habría decidido comenzar gestiones por Luis Chávez.

Juárez pediría 10 millones de dólares por Denzell García. (Foto: IMAGO7)

“Luis Chávez es la apuesta de Santiago Baños para el mediocampo del América, es la principal razón por la que no han ofertado formalmente por Denzell García”, tuiteó el especialista del conjunto azulcrema en X.

¿Chivas cerró el fichaje de Denzell García?

Como decíamos al inicio, el Guadalajara no cerró el fichaje de Denzell García ya que inició recién con las negociaciones por el futbolista de FC Juárez. De momento se sabe que el equipo de la Frontera estaría de acuerdo en recibir a Gilberto Sepúlveda como parte de pago, pero no quiere pagar el salario que gana el defensa en el Guadalajara.

Denzell García se empieza a despedir de FC Juárez

Denzell García rompió el silencio luego de haber roto filas con la Selección Mexicana y comenzó a despedirse, sin decirlo, de FC Juárez. “El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”, declaró a LC Deportes.

Y agregó: “Le agradezco a la afición juarense, que siempre me ha dado la confianza. No sabría hablarte de mi futuro. Estoy feliz aquí en Juárez. Lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Lo tengo todo. Te soy sincero, cuando me hablan de si puedo dejar Juárez me duele una posible partida de aquí. Hoy estoy concentrado acá y hasta el último día que me toque estar acá y poner el nombre de Juárez en lo más alto”.