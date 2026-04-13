El fin de semana no trajo alegrías para el Club Deportivo Guadalajara, que esta vez regresó derrotado de su visita a Tigres UANL por la Jornada 14 del Clausura 2026. La afición rojiblanca debatió en redes sociales sobre los motivos de la derrota, pero también estuvo atenta a las novedades en otros juegos de Liga MX, donde Kevin Castañeda volvió a tener una destacada actuación.

Mediocampista ofensivo de 26 años, Castañeda atraviesa un gran momento con los Xolos de Tijuana, donde llegó en 2024 tras formarse en la cantera del Toluca. Este viernes, en el comienzo de la jornada, fue el encargado de abrir el marcador con un buen remate de zurda en lo que terminó siendo victoria de su equipo por 2-1 como visitante de Juárez.

El gol de Castañeda no es casualidad, ya que de momento ocupa el tercer puesto entre los máximos artilleros del certamen, con siete anotaciones, sólo por detrás de Armando González y Joao Pedro. Esto, pese a que no es un delantero como tal. En redes sociales, la afición rojiblanca lleva un tiempo insistiendo con su fichaje.

Castañeda lleva cuatro goles en sus últimos cuatro partidos y al ser uno de los mejores mexicanos del momento, no son pocos los fanáticos del Guadalajara que esperan verlo vestido de rojiblanco. El mediocampista también suma dos asistencias en lo que va del Clausura 2026, por lo que ha participado en un total de nueve anotaciones.

¿Cuánto vale Kevin Castañeda?

Según la última actualización del sitio especializado Transfermarkt, Kevin Castañeda tiene un valor de mercado de 4,5 millones de euros, siendo el segundo jugador más caro en la plantilla de Xolos, únicamente por detrás de Gilberto Mora, quien a sus 17 años cotiza en unos 10 millones de euros.