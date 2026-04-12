Ayer Chivas recibió un brutal cachetazo luego de haber perdido por 4-1 ante Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, América le da una gran noticia al Guadalajara debido a que con el empate ante Cruz Azul quedó a siete puntos en la tabla anual y, a falta de tres partidos, está más cerca de quedarse con uno de los dos boletos de clasificación directa a la Concachampions 2027.

En Nuevo León el equipo de Guido Pizarro no le dejó hacer pie a un equipo rojiblanco que ante cada error sufría un gol en contra. Sin embargo, la buena noticia es que de antemano se sabía que la derrota ante los felinos podía estar presupuestada porque se mantenían como líder en la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Chivas también busca lograr la clasificación directa a la Concachampions 2027 vía la tabla de la Liga MX. A pesar de la dura derrota contra Tigres, el equipo de Gabriel Milito comienza a estar cada vez más cerca debido a que América quedó a siete puntos del Rebaño Sagrado a falta de tres jornadas. Actualmente el Guadalajara es tercero con 60 puntos, mientras que los azulcremas son quintos con 53 unidades.

Chivas cada vez más cerca de jugar la Concachampions 2027. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que para la Liga de Campeones de la Concacaf, Cruz Azul ya se aseguró por esta vía su lugar en la próxima edición, mientras que Toluca y Tigres no corren porque lograron su clasificación por la última final.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2026 tras perder ante Tigres?

Luego de la derrota contra Tigres por 4-1, Chivas se ubica primero en la tabla general de posiciones con 31 puntos. El equipo de Gabriel Milito se ubica de momento a tres puntos de Cruz Azul, empató 1-1 ante América, y a cinco de Toluca.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Clausura 2026?

Chivas volverá a jugar el próximo sábado 18 de abril cuando enfrente a Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX a las 19:07 del Centro de México. El partido en México se podrá ver por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.