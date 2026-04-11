Las Chivas de Gabriel Milito siguen con hambre de gloria, por lo que continúan demostrando un gran nivel futbolístico semana a semana y en el duelo de la jornada 15 del Clausura 2026 contra el Puebla podrían seguir rompiendo récords internos.

En dicho compromiso contra La Franja, el Guadalajara puede superar el récord de puntos en torneos cortos de 34 puntos, además de que podrían imponer una nueva marca de imbatibilidad en casa tras hilvanar 11 partidos sin perder en el Estadio Akron.

Uno de los factores que generan más polémica es el estado de la cancha del inmueble tapatío, ya que hay que recordar que se comenzaron a realizar trabajos especiales sobre el césped, el cual fue retirado por completo a menos de dos meses del comienzo de la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026?

El siguiente duelo para rojiblancos y camoteros se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Puebla del Clausura 2026?

El enfrentamiento entre Chivas y Puebla será transmitido en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos se podrá ver solamente por Telemundo.

Curiosamente para este duelo también habrá transmisión en Europa y será por el canal de YouTube del Chiringuito, según informaron en dicha plataforma hace unos días.

Así marchan Chivas y Puebla en la tabla de posiciones del Clausura 2026