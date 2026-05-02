Chivas Femenil tiene una cita con la historia y podría garantizar su boleto a las Semifinales cuando visite este domingo el Estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 para tratar de cerrar consumar la hazaña del duelo de Ida.

El Guadalajara salió victorioso en el primer episodio de la serie con un triunfo de 2-1 sobre las Tuzas, en donde el arbitraje volvió a hacerse presente con el penalti que le devolvió la vida a las hidalguenses, pero las tapatías deberán sobreponerse a todo.

El chiverío femenil requiere de cualquier triunfo o empate en el duelo de Vuelta para sellar su pase a la antesala de la Final, ya que cualquier derrota, así sea por un gol de diferencia, le daría el pase al Pachuca, recordando que en caso de empate global, las Tuzas avanzan por mejor posición en la tabla.

¿Cuándo y dónde juegan Pachuca vs. Chivas Femenil la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El duelo entre el Pachuca y el Guadalajara se disputará este domingo 3 de mayo en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Pachuca vs. Chivas Femenil?

El compromiso entre las hidalguenses y las tapatías será transmitido por las señales de Fox One y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.