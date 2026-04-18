Chivas sigue con el objetivo en mente de cerrar la fase regular del Clausura 2026 con el liderato general en la bolsa, por lo que deberá emplearse a fondo para enfrentar su última visita de la fase regular cuando viajen a Aguascalientes para medirse con el Necaxa en la cancha del Estadio Victoria.

El Guadalajara ya tiene el boleto asegurado a la Liguilla; sin embargo, está peleando el primer lugar con clubes como Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca, por lo que un tropiezo podría ser clave para dejar escapar la posición de privilegio.

Por su parte, el Necaxa se encuentra al borde de la eliminación matemática en el Clausura 2026, por lo que se volverá más peligroso al jugar con menos presión y con la consigna de echarle a perder parte del torneo al que ha sido el mejor club de la Liga MX.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

La recta final del Clausura 2026 debe de jugarse con rapidez debido a la próxima Copa del Mundo, por lo que habrá jornada doble para cerrar cuanto antes la fase regular del campeonato mexicano, por lo que la visita del Guadalajara al Necaxa se disputará el próximo miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Necaxa del Clausura 2026?

El choque entre los hidrocálidos y los tapatíos contará con múltiples alternativas para poder ser visto de forma gratuita, ya que podrá seguirse por Azteca 7 y Claro Sports. Otra alternativa será la plataforma de VIX.

Así van Chivas y Necaxa en la tabla de posiciones del Clausura 2026