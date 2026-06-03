Chivas se encuentra muy al pendiente de lo que sucede en el mercado de pases. Desde Guadalajara salió la información de que no van a ir por Denzell García y se especula con que Iván Tona sería el elegido. Además, se destapó qué falta para que Gabriel Milito renueve y para que Érick Gutiérrez salga del equipo.

Los jugadores del Guadalajara se encuentran en pleno descanso, mientras la directiva estudia las diferentes bajas y altas que podrían llegar a darse para el Apertura 2026. Por esta razón se espera que vuelva a repetirse un libro de fichajes para marcar la diferencia en el siguiente campeonato.

Con este objetivo claro, Chivas anunció, mediante diferentes periodistas, que no irán por Denzell García de FC Juárez, mientras se habla de que el contención que se busca es Iván Tona. A su vez, confirman por qué sería inminente la salida de Érick Gutiérrez. Por otro lado, sale a la luz qué falta para que se termine de dar la renovación de Gabriel Milito.

Chivas no irá por Denzell García

El Guadalajara se encuentra muy activo en el mercado de pases ya que busca acomodar piezas de descarte, mientras busca talento para ir por el Apertura 2026. Ayer se confirmó que Chivas no irá por Denzell García para el siguiente torneo.

Denzell García es buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“De lado de FC Juárez preguntaba sobre esta situación y básicamente se mantienen en lo mismo: hubo un acercamiento para preguntar condiciones y no se ha presentado por parte del Rebaño una propuesta sobre el escritorio de la gente de Bravos. (…) De lado de Guadalajara pregunto de esta situación y lo que me dicen es: ‘no viene’. Así, una respuesta tajante”, reveló Jesús Bernal en ESPN

Chivas iría por Iván Tona

Uno de los futbolistas por los que el Guadalajara iría para el Apertura 2026 de la Liga MX es Iván Tona de Tijuana. “Ya lo había dicho, lo de Elías Montiel. Salió después lo de Denzell García (…) La otra que sacó Víctor Wario, Iván Tona. Tiene 26 años, de Hermosillo. Titular, que se afianzó con el Loco Abreu y me dicen que es el más barato, el más accesible”, comentó Jesús Hernández. Y agregó: “Como ya destrabaron lo de Kevin Castañeda y que puede ir algún jugador (de Chivas). Puede ser una de las opciones”.

¿Qué falta para que Gabriel Milito renueve con Chivas?

Una de las grandes preguntas que surge es cuándo se dará la renovación de Gabriel Milito con Chivas ya que desde febrero se ha reportado que la intención de la directiva es de mantenerlo. En los próximos días no se dará ya que aún se encuentra de vacaciones, pero en su regreso seguramente se retomen las conversaciones. Entre los puntos a hablar será un aumento salarial e injerencia o certezas en futuros mercados de pases.

Revelan qué traba la salida de Érick Gutiérrez de Chivas

Uno de los futbolistas que Chivas tiene congelado es Érick Gutiérrez, quien no va a entrar en planes si Gabriel Milito se mantiene como entrenador del Guadalajara. El mediocampista busca salir del Rebaño Sagrado, pero lo que traba su salida es su alto salario. De esta manera, la única manera de destrabar este momento es bajar sus pretensiones si quiere continuar con su carrera deportiva.