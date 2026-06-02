Chivas se prepara para tener varias bajas para el Apertura 2026. Una de ellas sería la de Érick Gutiérrez debido a que revelaron por qué sería inminente su salida del Guadalajara.

El mercado de pases sigue abierto y se habla mucho de las diferentes bajas que podrían darse para el Apertura 2026. Mientras se habla de la posibilidad de que salga Miguel Tapias a Pachuca o Pumas, Jesús Bernal señaló que sería inminente la salida de Érick Gutiérrez del Guadalajara porque no le conviene quedar parado seis meses más.

Para el Clausura 2026 Gabriel Milito dejó clara su postura con diferentes jugadores y marcó un antes y un después con Alan Pulido y Guti. Cerró filas, la directiva lo respaldó y la plantilla se mantuvo fiel con el técnico argentino.

Mientras se habla de altas y bajas para el siguiente torneo se espera que surja al menos un rumor sobre el futuro de Érick Gutiérrez. El mediocampista sabe que con el actual entrenador no va a tener minutos y tendrá que bajar sus pretensiones económicas si decide salir a otro club de la Liga MX debido a que llegaría con inactividad.

Érick Gutiérrez afirmó que se va.

Por esta última razón, Jesús Bernal dio a conocer que sería inminente la salida de Guti del Guadalajara porque no le sería para nada beneficioso estar parado seis meses más para cobrar un salario y seguir con su carrera como profesional. Por esta razón deberá bajar sus pretensiones.

¿Qué falta para que Yael Padilla llegue a Tijuana?

Uno de los jugadores que se irá de Chivas para cerrar la llegada de Kevin Castañeda es Yael Padilla. En medio de este contexto, resaltan que un punto importante para que se termine de dar la salida es si incluye o no una cláusula de recompra.