El Guadalajara se prepara para la vuelta ante Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló que Érick Gutiérrez le confirmó que sabe que no tiene lugar en el equipo de Gabriel Milito, que su plan es salir en el próximo mercado de pases y que la directiva se portó de la mejor manera con él.

Diferentes periodistas que cubren el día a día de Chivas han confirmado que las diferencias entre el entrenador argentino y Guti radican en que el mediocampista no estaba de acuerdo con ser suplente. Es más, muchos señalan las famosas “caritas” que advirtió que no quería ver el timonel rojiblanco ni bien llegó, por lo que tras el Apertura 2025 fue cepillado y no volvió a tener minutos.

A pesar de disputar la Liguilla sin cinco elementos claves que fueron convocados a la Selección Mexicana, Gabriel Milito decidió mantener borrado a Érick Gutiérrez del primer equipo de Chivas. En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló que mantuvo un diálogo con el mediocampista y confirmó que sabe que no tiene lugar con el argentino como jugador y que espera salir en el próximo mercado de pases.

Érick Gutiérrez quiere irse de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Nos decía un poco que él tiene ganas de volver a jugar. Está claro que en Chivas no hay espacio. No hay espacio para que pueda entrar. Él lo sabe, él está consciente”, reportó Jesús Bernal en su canal de YouTube. Y agregó: “Está a la espera de salir en el mes de junio para poder continuar con su carrera. Es lo que él desea y lo que también desea es salir bien de Chivas. No tener ningún problema de ningún tipo. Al final de cuentas lo que nos decía es que la directiva se ha portado de diez con él. Es una decisión técnica por la que él queda fuera del club, pero la directiva ha sido muy atenta. No hay manera de que Érick Gutiérrez en esta Liguilla pueda llegar al equipo de Chivas de vuelta”.

Gabriel Milito y su postura con Érick Gutiérrez

En el cierre de la fase regular y ante la gran cantidad de bajas, Gabriel Milito reiteró su postura, post goleada ante Puebla, con Érick Gutiérrez: “Nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club”.