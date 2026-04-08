No hay dudas de que el próximo sábado Chivas tendrá una dura parada porque visitará a Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Jesús Bernal afirmó lo que muchos chivahermanos quería saber sobre Luis Romo ya que señaló que sería titular en Nuevo León.

El Guadalajara viene de rescatar un angustioso empate ante Pumas por 2-2 luego de que Armando González haya aparecido con un doblete ante el gigante Keylor Navas. De esta manera, el Rebaño Sagrado se aseguró un punto clave debido a que le sacó cuatro de ventaja a Cruz Azul y una derrota ante el equipo de Guido Pizarro los mantiene en lo más alto de la tabla.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es qué va a hacer Gabriel Milito con Luis Romo, quien no tuvo un gran partido ante los Universitarios y que se reencontró con su nivel cuando ingresó Brian Gutiérrez. Según lo analizado por Jesús Bernal, es probable que el capitán del Guadalajara vuelva a ser titular el próximo sábado ante Tigres.

Luis Romo volvería a ser titular ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

“Para mí está claro que Luis Romo va a ser titular. La gran duda que me queda es si Luis Romo va a jugar de central o mediocampista. Dependiendo de la zona en la que aparezca va a implicar a que futbolista va a sacrificar”, reportó el periodista de ESPN en su canal de YouTube. A su vez, señaló que uno de los sacrificados si Romo vuelve a defensa sería Daniel Aguirre para que por derecha juegue Diego Campillo y en el mediocampo regrese Brian Gutiérrez.

Guido Pizarro advirtió a Chivas

En la previa al duelo entre Chivas y Tigres, Guido Pizarro advirtió al equipo del Guadalajara. “Pondremos lo mejor el día de mañana y el fin de semana también, entendiendo quien se encuentre mejor, pero para el día de mañana ya prácticamente es la recta final, son partidos decisivos, tanto en Conca como Liga, y pondremos lo mejor que está disponible”, declaró el técnico argentino en conferencia de prensa.