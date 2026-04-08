Chivas atraviesa un gran momento deportivo que, combinado con el buen rendimiento de varios jugadores en la Selección Mexicana, ha puesto a múltiples elementos rojiblancos en el radar internacional. Equipos europeos ya han comenzado a sondear la situación contractual de algunos futbolistas del Guadalajara, e incluso se han presentado ofertas importantes que reflejan el creciente valor del plantel.

La primera propuesta formal llegó desde el CSKA de Moscú, club que mostró interés en Armando González y estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto deportivo no convenció al delantero ni al propio Guadalajara, por lo que la directiva rojiblanca decidió rechazar la oferta al considerar que no representaba el mejor escenario para el desarrollo del jugador.

Ahora, el equipo que parece seguir muy de cerca a los futbolistas rojiblancos es el FC Copenhague, que habría presentado una oferta por Raúl Rangel que también fue rechazada por considerarse insuficiente en lo económico. No obstante, el interés no se limita únicamente al Tala, ya que jugadores como Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado también estarían en el radar del conjunto danés, lo que deja claro que el talento rojiblanco es cada vez más atractivo en el mercado europeo.

Ante este panorama, desde la directiva del Guadalajara han dejado un mensaje contundente a todos los clubes interesados: no malbaratarán a sus jugadores solo por el hecho de recibir ofertas desde Europa. Esta postura ya se había demostrado cuando el Brujas de Bélgica mostró interés por Hugo Camberos, por lo que la línea del club es clara: el talento mexicano tiene un alto valor y quien quiera ficharlo deberá pagar lo que corresponde.

Chivas podría ganar una verdadera millonada en ventas en el mercado de verano

Tan solo con las posibles ventas de Armando González y Raúl Rangel, Chivas podría ingresar al menos 21 millones de euros, cifra que por sí sola representaría uno de los mercados más importantes en la historia reciente del club. Sin embargo, el escenario podría volverse todavía más lucrativo si otros nombres se suman a la lista.

Si también se concretan negociaciones por jugadores como Hugo Camberos, Diego Campillo, Daniel Aguirre o Roberto Alvarado, el Guadalajara podría protagonizar un mercado de transferencias verdaderamente millonario. Esto permitiría al club reinvertir en refuerzos estratégicos y continuar fortaleciendo sus Fuerzas Básicas, asegurando así la competitividad del equipo a mediano y largo plazo.