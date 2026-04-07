Armando González no solamente es el futbolista más destacado de Chivas, sino que también lo es de toda la Liga MX, por lo que sigue despertando interés en varios clubes de Europa para poder ficharlo como refuerzo de cara a la próxima temporada.

Desde hace algunos días se ha acentuado la versión de que el Feyenoord de Países Bajos sería uno de los clubes más interesados en hacerse de los servicios de la Hormiga, por lo que se habría filtrado el plan que tendría la directiva de aquella institución para ganárselo a otros equipos.

Y es que el comunicador Alejandro Ramírez destapó que la escuadra holandesa ya le notificó a la gente del Guadalajara que en los próximos días mandará su primera oferta para tratar de convencer al delantero y al club de cerrar el traspaso cuanto antes, ya que si va al Mundial podría llamar la atención de otros equipos, complicando su fichaje.

“Se habla de que el Feyenoord estaría haciendo una propuesta seria antes de que se vaya a la lista final (de la Selección Mexicana) al Guadalajara para irse a la liga de Países Bajos (…) Al no pelear el campeonato, el objetivo es mantener el segundo lugar para clasificar directo a la Champions League.

“Hasta hoy, no hay una propuesta por él, pero se dice que en el Guadalajara han sido notificados de que les van a hacer una propuesta antes de que se vaya con Selección Mexicana (…) Es importante para el Feyenoord el hacer una propuesta para llevar mano.

“Ellos quieren apostarle a asegurarlo antes y que diga ‘sí’. Saben que el deseo es irse a Europa a jugar y que en una de esas y digan que sí aceptó para que puedan fichar a un jugador con un gran futuro. De que se vaya a dar, lo de la propuesta, hay que esperar, es lo que se menciona”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Manchester United hizo lo mismo con Chicharito?

Javier Hernández vivió su mejor semestre en la Liga MX en el Bicentenario 2010 en donde tuvo un brillante arranque goleador con 10 dianas, lo que llamó la atención de varios clubes en Europa, en donde el Manchester United se le adelantó a todos y desde abril cerró la contratación del canterano rojiblanco para amarrarlo antes del Mundial de Sudáfrica.