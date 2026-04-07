El partido entre Chivas y Pumas estuvo cargado de intensidad y duelos físicos que mantuvieron al límite a varios jugadores, generando constantes reclamos y polémica por algunas decisiones arbitrales. A lo largo de los 90 minutos, hubo varias acciones que estuvieron muy cerca de cruzar la línea de la falta, provocando debate inmediato entre aficionados en redes sociales.

Armando González fue el héroe con un doblete frente a Pumas.

Sin duda, el duelo que más llamó la atención fue el que protagonizaron Armando González y Nathan Silva, un enfrentamiento que se mantuvo constante durante todo el partido. El defensor brasileño intentó frenar al delantero rojiblanco con entradas fuertes, jalones y contactos físicos, además de intercambios verbales que en algunos momentos escalaron hasta los reclamos airados entre ambos.

Uno de los momentos más tensos se vivió justo antes del penal que terminaría significando el empate para Chivas, cuando Silva se acercó a González con la intención de distraerlo antes del cobro. La acción fue detectada tanto por el árbitro como por los compañeros del delantero, lo que generó reclamos inmediatos y terminó con una amonestación para el defensor. A pesar de la presión y de tener enfrente a Keylor Navas, la Hormiga no se dejó intimidar y convirtió su disparo con gran seguridad.

Este enfrentamiento recordó a muchos aficionados lo sucedido semanas atrás ante Cruz Azul, cuando Armando González tuvo un duelo similar con Willer Ditta, quien también intentó incomodarlo con contacto físico y provocaciones constantes. Sin embargo, en esta ocasión el delantero rojiblanco mostró mayor temple y aprendizaje, evitando caer en distracciones que pudieran afectar su rendimiento.

A pesar de las distracciones de los defensas de Pumas, Armando González anotó un doblete

El encuentro terminó siendo mucho más complicado de lo esperado para Chivas, ya que el equipo llegó a estar abajo en el marcador por 0-2, obligando al Guadalajara a remar contracorriente durante gran parte del partido. Aun así, los intentos de desconcentrar a Armando González no surtieron efecto, pese a la intensidad con la que fue marcado.

Lejos de venirse abajo, la Hormiga respondió con carácter y anotó un doblete decisivo, resultado que no solo permitió rescatar el empate, sino que además lo consolidó como líder en solitario de la tabla de goleo, reafirmando su papel como el principal referente ofensivo del Rebaño Sagrado en este Clausura 2026.