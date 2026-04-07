Armando González no solo se ha consolidado como uno de los mejores delanteros del futbol mexicano, sino que también ha comenzado a llamar poderosamente la atención en el futbol internacional gracias a sus números. Su reciente doblete ante Pumas no solo fue clave para que Chivas rescatara un resultado importante, sino que además lo colocó en la cima de un ranking que ha generado conversación fuera de México.

Armando González es buscado en Europa.

Con los dos goles anotados en ese encuentro, la Hormiga alcanzó los 24 goles en la temporada, cifra que lo convierte en el máximo anotador Sub-23 del mundo actualmente. Este registro lo coloca por encima de Lamine Yamal, quien ocupa el segundo lugar con 21 anotaciones, una comparación que inevitablemente ha puesto al delantero rojiblanco en el radar de clubes europeos que buscan talento joven con capacidad goleadora inmediata.

Completando el Top 5 de goleadores Sub-23 aparecen nombres como el argentino Joaquín Panichelli, el suizo Alessandro Vogt y el belga Mika Godts, todos futbolistas que ya militan en clubes europeos y que son considerados prospectos de alto nivel. El hecho de que Armando González lidere una lista compartida con este tipo de talentos refuerza la percepción de que su nivel está listo para competir en ligas de mayor exigencia.

Este tipo de estadísticas también han influido directamente en su valor de mercado, ya que su cotización en el portal Transfermarkt se elevó hasta los 15 millones de euros, cifra que coincide con la cantidad que Chivas pediría por su traspaso a un club europeo. Por ello, cada jornada que pasa parece acercarlo más a dar el salto al futbol del Viejo Continente.

Armando González está muy cerca de hacer historia en Liga MX y en Chivas

Además de sus registros a nivel internacional, el doblete ante Pumas también tuvo un impacto directo en la Liga MX, ya que le permitió superar a Joao Pedro en la tabla de goleo y colocarse como líder en solitario con 12 anotaciones. Este paso lo acerca cada vez más a un logro histórico para el futbol mexicano.

Con solo cuatro partidos restantes en la fase regular, Armando González tiene la posibilidad real de convertirse en el primer bicampeón de goleo mexicano en 25 años y, además, en el único jugador en la historia de Chivas en conseguir dos títulos de goleo consecutivos, un escenario que convertiría esta temporada en una de las más memorables para el delantero rojiblanco.