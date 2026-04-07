Chivas logró rescatar un empate en un partido sumamente emocionante ante Pumas, en el que no faltaron las jugadas polémicas, especialmente por el penal de último minuto que permitió a Armando González marcar el 2-2 definitivo y evitar la derrota en casa. Sin embargo, esa no fue la única acción arbitral que encendió el debate entre los aficionados.

En los últimos partidos, Armando González se ha convertido en el objetivo principal de defensas centrales muy físicos, que buscan frenarlo con fuerza e incluso intimidarlo. Tal fue el caso del brasileño Nathan Silva, aunque hubo una jugada puntual que muchos consideran debió terminar en penal y que pasó desapercibida en la transmisión oficial.

En un video difundido en redes sociales y grabado desde la tribuna, se aprecia el momento en que Silva toma a González entre el hombro y el cuello y se deja caer para derribarlo, en una acción que varios aficionados compararon incluso con una llave de lucha libre. Lo que más llamó la atención fue que el árbitro se encontraba justo enfrente de la jugada y aun así no señaló la falta.

Para aumentar la polémica, la acción tampoco fue revisada por el VAR, lo que provocó opiniones divididas entre los aficionados. Mientras algunos consideraron que se trató de un contacto propio del juego, otros aseguraron que fue una falta clara sobre el delantero rojiblanco, señalando que no es la primera vez que sufre este tipo de marcaciones físicas, como ya ocurrió anteriormente ante Willer Ditta en el duelo contra Cruz Azul.

Armando González respondió en la cancha haciendo lo que mejor sabe hacer: goles

A pesar de los constantes choques físicos durante el encuentro, Armando González no se dejó intimidar y respondió de la mejor manera posible, convirtiéndose nuevamente en el héroe del Guadalajara. El delantero rojiblanco anotó el doblete que permitió a Chivas rescatar el empate, mostrando carácter en un partido de alta tensión.

Especialmente destacado fue el segundo tanto, un penal ejecutado con gran seguridad ante Keylor Navas, considerado uno de los porteros más destacados del futbol mundial y quien además había sido figura para Pumas durante el encuentro, lo que le dio todavía más valor al gol conseguido por la Hormiga.