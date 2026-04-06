Tras el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Pumas, en redes sociales se ha hablado mucho del penal marcado por Ismael López Peñuelas en los minutos finales, donde Armando González lo cambió por gol para rescatar el empate.

Algunos consideran que no había argumentos para marcar la pena máxima luego del contacto de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado, pero el experto en arbitraje, Juan Guzmán, terminó con esta polémica, afirmando que fue bien señalado, incluso la jugada la calificó como “imprudente”.

“Existió una falta imprudente de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado. El defensa de Pumas contactó el pie izquierdo del jugador de Chivas. El “Piojo” Alvarado estaba enfrente sin ver al defensor y con la posición ganada, mientras que Rubén Duarte estaba atrás en persecución y en pleno control de sus movimientos“, mencionó el periodista en un video compartido en X.

“Y justamente la imprudencia radica en que el defensor de Pumas actuó sin precaución en una disputa en la cual el jugador de Chivas tenía toda la ventaja. Al existir un contacto, se debe sancionar una falta imprudente; por ello el penal fue correctamente señalado”, agregó.

Cabe mencionar que el penal sobre Roberto Alvarado se marcó en tiempo agregado, cuando el conjunto universitario iba ganando el encuentro 1-2, con tantos de Uriel Antuna y autogol de José Castillo, mientras que por parte del Rebaño Sagrado lo había hecho la “Hormiga” González.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 31 unidades, producto de 10 victorias, un empate y dos descalabros, mientras que su más cercano perseguidor; Cruz Azul, cuenta con 27 puntos.