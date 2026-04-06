La situación de Alan Pulido en el Club Deportivo Guadalajara ya es conocida pero aún así no deja de sorprender. El delantero quedó fuera de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito y no forma parte del primer equipo, luego de un rendimiento que estuvo por debajo de lo esperado durante el semestre pasado. Sin lugar en el proyecto deportivo, el atacante pasó de ser un referente muy querido por la afición a estar borrado y en el ojo de la tormenta.

Y es que a pesar de no entrar en planes, el vínculo contractual entre ambas partes sigue vigente, por lo que Pulido continúa ligado a las Chivas de Guadalajara, incluso percibiendo un salario elevado que supo tenerlo dentro de los mejores pagos del plantel. La directiva no ha logrado encontrarle una salida en el mercado pese a que se evaluaron distintas opciones en los últimos meses y según reportes, el propio jugador no aceptó ningún tipo de rebaja salarial, algo que no cayó para nada bien.

En ese contexto, para la afición no pasó desapercibido su reciente viaje a Estados Unidos, justo en la previa del compromiso frente a Pumas UNAM por la Jornada 13 del Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió imágenes desde Nueva York, donde se lo vio recorriendo distintos puntos turísticos. Entre las postales destacaron visitas a la Estatua de la Libertad, vistas panorámicas desde rascacielos y momentos de ocio en la ciudad.

Las últimas publicaciones reflejan a un Pulido distendido, enfocado en actividades personales, fiestas, conciertos y salidas, alejado del entorno competitivo del equipo, luego de no ser tenido en cuenta por Gabriel Milito. De hecho, no hay información sobre si el delantero continúa trabajando en Verde Valle de manera diferenciada, como sí se ha visto a Érick Gutiérrez, compañero que atraviesa la misma situación.

¿Cuánto cobra Alan Pulido?

Hasta el año pasado, cuando todavía entraba en planes del Guadalajara, Alan Pulido percibía según reportes un salario que rondaba los 1.8 millones de dólares al año. De hecho, el atacante era de los mejores pagos de toda la plantilla, sólo por detrás de Luis Romo y Chicharito Hernández, quien ya no está en la institución. Érick Gutiérrez, también borrado, era el cuarto mejor pago y Roberto Alvarado completaba el TOP5.