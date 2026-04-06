Las Chivas de Guadalajara rescataron un empate 2-2 frente a Pumas UNAM en la Jornada 13 del Clausura 2026, en un partido que parecía perdido tras un 0-2 adverso, pero que terminó con sabor positivo por la reacción rojiblanca en el tramo final. El Rebaño mostró carácter para reponerse y, empujado por su público en el Estadio Akron, logró igualar sobre la hora para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Hormiga González fue el héroe con un doblete

La gran figura de la noche fue Armando González, autor de un doblete determinante para la remontada. El primero llegó con un certero cabezazo tras un centro preciso de Diego Campillo, mientras que el segundo fue un penal en el último minuto, ejecutado con gran categoría ante un arquero de jerarquía como Keylor Navas, confirmando su temple en un momento de máxima presión. La Hormiga quedó nuevamente como líder de goleo, superando a Joao Pedro y confirmando que merece su lugar en la próxima Copa del Mundo.

La palabra de Gabriel Milito

Tras el encuentro, el técnico de Chivas, Gabriel Milito, dejó en claro la ambición del equipo: “Me gustaría terminar en el primer lugar más allá que después queda el camino más duro que es enfrentar a los mejores en una instancia de eliminación directa, esperemos cerrar bien el campeonato y después continuar porque esto continua. Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo, pero creo que podemos hacerlo bien, y en caso de los chicos que se vayan, que en algún momento tocará, estoy muy tranquilo con el plantel que tenemos; más allá de que sean jugadores muy importantes para nosotros, siento que tenemos muy buen recambio y para nosotros no será una excusa los jugadores que se vayan, tenemos claro el objetivo”, reflexionó el estratega rojiblanco.

Efraín Juárez tras el empate contra Chivas

Por su parte, el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, valoró el desempeño de su equipo pese al empate: “Feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue porque los jugadores se matan dentro de la cancha. Porque sigue el plan del partido, porque tácticamente todo lo que pensamos en la semana nos salió. Contra un equipo que es el mejor en números, líder en casa. Estoy feliz. Después es futbol. Al final con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da y a veces te quita. Pero estoy muy feliz”.

Chivas se enfrentaría a Tigres en Liguilla

En cuanto a la Liguilla al momento, a falta de cuatro jornadas, Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026, lo que hoy lo enfrentaría en los cuartos de final a Tigres UANL, que ocupa el octavo lugar. Cabe recordar que en este torneo no hay Play-In, por lo que los cruces se definen directamente según la posición en la tabla, aumentando la importancia de cerrar en lo más alto posible. Los Felinos, de hecho, serán el próximo rival del Rebaño.