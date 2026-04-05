En el primer tiempo del partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Pumas, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, se hizo presente la polémica arbitral tras una falta de Rodrigo López sobre Fernando González.

El exárbitro Fernando Guerrero no dudó en calificar como “increíble” la decisión del cuerpo arbitral, encabezado por Ismael Rosario López, pues para él era de roja del tamaña del Estadio Akron.

“Increíble. Roja del tamaño del Akron por esta entrada con los tachones del jugador de Pumas que primero pisa al “Oso” Gonzalez de Chivas y después se lleva el balón. El VAR en la calle y el árbitro frente a la jugada igual”, escribió en su cuenta de X.

Cabe mencionar que esta polémica jugada se trasladó a redes sociales. Mientras seguidores del Rebaño Sagrado exigían una sanción más severa por la integridad del jugador, del lado universitario hubo quienes defendieron la jugada como parte del juego.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Pase lo que pase ante Pumas, el Club Deportivo Guadalajara seguirá en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026, pues nadie los alcanza, siendo Cruz Azul el rival más cercano con 27 puntos, mientras que el equipo de Gabriel Milito es primero con 30 unidades.