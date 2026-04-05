Al minuto 21 del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Akron, Uriel Antuna aplicó la ley del ex luego de un potente zapatazo donde Raúl “Tala” Rangel no pudo hacer nada para evitar el gol de Pumas.

No obstante, a pesar de haber salido por la puerta de atrás del Club Deportivo Guadalajara, el “Brujo”, como también es conocido, pidió perdón a la afición rojiblanca, por lo que esto fue un buen gesto del atacante del cuadro universitario.

Cabe mencionar que Uriel Antuna no se hacía presente en el marcador desde el 23 de mayo de 2024, en la Final del Torneo Clausura entre Cruz Azul y América, pues en Tigres su rendimiento fue a la baja.