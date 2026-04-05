A falta de que concluya la fase regular, el panorama de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 comienza a tomar forma y, si hoy terminara, el Club Deportivo Guadalajara ya tendría definido su camino rumbo al título.

Pase lo que pase este domingo en el compromiso de Chivas ante Pumas, correspondiente a la Jornada 13, el rival de nuestro equipo sería nada más y nada menos que Tigres, luego de perder 1-0 ante Xolos de Tijuana.

El Rebaño Sagrado se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 30 unidades, con un balance de 10 victorias y dos derrotas, siendo Cruz Azul su más cercano perseguidor con 27 puntos tras caer 1-2 frente a los Tuzos del Pachuca.

Por su parte, el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, es octavo con 17 unidades, producto de cinco triunfos, dos igualadas y seis descalabros, de manera que sería el rival del Club Deportivo Guadalajara si terminara hoy la campaña regular.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo, la Liga MX determinó eliminar el formato de Play-In para este semestre. En su lugar, los ocho primeros equipos de la tabla general avanzarán de manera directa a los Cuartos de Final.

Tigres sería el rival de Chivas en Liguilla.

Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario y evitar que la competencia se extienda más de lo previsto. Además, permitirá que la Selección Mexicana pueda contar con sus jugadores con mayor anticipación y así preparar de mejor manera su participación en el Mundial.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y Pumas?

El partido entre Chivas y Pumas, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 5 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.