Las Chivas de Guadalajara se enfrentan esta noche frente a los Pumas de la UNAM en el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Como suele ocurrir con los partidos del Rebaño, muchas de las miradas estarán puestas sobre Armando González, delantero mexicano del momento que lucha por el bicampeonato de goleo y por ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo.

La Hormiga es la gran carta goleadora que ha encontrado el Guadalajara en el último tiempo y actualmente pelea nuevamente por coronarse como máximo goleador del certamen. A su vez, el atacante de 22 años necesita un buen cierre de fase regular para convencer a Javier Aguirre de ganarse su lugar entre los convocados de la Selección Mexicana para el Mundial.

Así las cosas, algo preocupante puede ser la mala noticia que recibió la Hormiga antes de enfrentar a Pumas: y es que Joao Pedro, atacante del Atlético San Luis, volvió a convertir para la victoria por 2-1 sobre Monterrey, por lo que llegó a 11 tantos en el certamen y volvió a aventajar al delantero de Chivas, que estará obligado a convertir para alcanzar su línea.

La Hormiga y Joao Pedro compiten palmo a palmo para ver quién se queda con el bicampeonato de goleo, recordando que ambos se coronaron en el Apertura 2025 junto a Paulinho, del Toluca, cada uno con 12 tantos. Esta vez, el atacante portugués de los Diablos Rojos se ha quedado atrás son sólo seis anotaciones.

Así está la tabla de goleo del Clausura 2026