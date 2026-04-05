El duelo más atractivo de la Jornada 13 en el Clausura 2026 es sin dudas el que enfrentará a Chivas contra Pumas en el Estadio Akron, este domingo, a partir de las 20:07hs de la CDMX. El choque enfrentará a dos delanteros mexicanos que vienen de compartir en la Selección Mexicana: Guillermo Martínez y Armando González. Más allá de la rivalidad, el Memote llenó de elogios a la Hormiga.

Por estas horas, uno de los debates en torno al futbol mexicano pasa por la posible convocatoria de Armando González para el Mundial 2026. El delantero universitario Guillermo Martínez fue consultado sobre la Hormiga y expresó: “La verdad es que muy bien. Creo que tiene un futuro y un presente muy prometedor, y sobre todo porque es un jugador muy brillante“.

Memote y la Hormiga compartieron recientemente con el Tri para los amistosos ante Portugal y Bélgica: “Creo que ahorita que me tocó compartir con él ahí en Selección, la verdad es que es un jugador muy disciplinado y sabe lo que quiere“. Mientras el delantero de Chivas sumó minutos en ambos encuentros, el de Pumas se quedó sin ver participación.

“Solamente queda desearle también lo mejor, porque como lo dijo Javier (Aguirre) me parece va a dar muchas alegrías al país”, concluyó Memote Martínez sobre el canterano rojiblanco que pelea por el bicampeonato de goleo y busca ganarse su lugar en la lista para la próxima Copa del Mundo.

El paso de Guillermo Martínez

Aunque ya quede algo lejos en el tiempo, cabe recordar que Guillermo Martínez tuvo un paso por el Rebaño Sagrado. El delantero llegó cedido desde Pachuca en el primer semestre de 2017, cuando Chivas ganó Liga MX y Copa MX con Matías Almeyda. De hecho, Memote vio algunos minutos en la final de Ida vs. Tigres. En total, disputó ocho encuentros con el primer equipo y no logró marcar goles.