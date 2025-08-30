José Juan Macías tomó un segundo aire en su carrera dentro del futbol mexicano y el surgido de la cantera de las Chivas de Guadalajara es parte de los refuerzos de los Pumas de la UNAM para este Torneo Apertura 2025, ya que la labor de Guillermo Martínez se ha quedado lejos de cumplir con lo que se pretende.

Memote ha jugado en todos los partidos de este certamen y apenas suma un gol en 495 minutos, lo cual es una cifra alarmante si se toma en cuenta que es el centro delantero titular de los felinos. Por tal motivo el arribo de JJ Macías, exjugador del Rebaño Sagrado, resultará una firme competencia para el espigado goleador, quien no se quedó callado ante la posibilidad de que sigan llegando más atacantes a los universitarios.

“La carga de trabajo es la misma, pues creo que en mi carrera este es el mejor momento en el que he estado. Si alguien viene o no, mientras sea en beneficio del club, bienvenido“.

Macías se fue de Chivas en el 2024. FOTO: IMAGO

“Aquí brilla el club, no uno solo. Debemos llevar a Pumas a donde merece. En mi carrera he competido con delanteros de jerarquía y eso hace que me esfuerce más. Si alguien llega, si viene a aportar, bienvenido”, apuntó Memo Martínez ante la posibilidad de que un delantero extranjero se una a la filas de los capitalinos, tras la inminente partida de Piero Quispe.

¿Cuándo debutará JJ Macías con Pumas?

Aunque la afición está emocionado con que el artillero surgido de Guadalajara pueda debutar con la camiseta felina, es una realidad que esto no sucederá al menos hasta después de la Fecha FIFA, es decir para la segunda mitad de septiembre, ya que el entrenador Efraín Juárez quiere contar con el delantero cuando esté plenamente adaptado al equipo. Pero su estado físico está al 100%.