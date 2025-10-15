El próximo fin semana Chivas volverá a tener acción en Apertura 2025 cuando visite a Mazatlán por la jornada 13 en el Estadio Akron. De cara al duelo contra llos Cañoneros revelan los posibles motivos que Gabriel Milito podría enviar a Armando González si no está recuperado de su ojo. A su vez, lo dejarían descansar porque se vendrá doble fecha más el Clásico Tapatío ante Atlas en Zapopan.

No hay dudas de que la Hormiga se ha convertido en una pieza inamovible para Gabriel Milito debido a que se convirtió en el goleador del equipo con seis tantos. Sus anotaciones no son especulares, pero su definición en la mayoría de los partidos es eficaz como sucedió contra Necaxa.

El próximo sábado Chivas recibe a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025 en un duelo clave para continuar al acecho por el sexto lugar de la tabla de posiciones. En medio de este contexto, Jesús Bernal dio los motivos por los que Armando González no sería de la partida frente a los Bucaneros.

Armando González podría no jugar contra Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

“El partido contra el América no ingresó y prefirieron guardar a la hormiga porque presentaba un golpe y este tema lo dejó fuera de acción. Un golpe en el ojo no le impide correr, trabajar y tal, pero sí está claro que ya para la disputa de un juego donde puede este haber cierta disputa, cierto rose, cierto choque pues complica esa situación”, explicó en su canal de YouTube.

Y agregó: “¿Por qué la preocupación con respecto a Hormiga? En el hecho de que pudiera no sanar todavía ese tema para él y que se le tenga que guardar ante el equipo de Mazatlán. Habrá que ver cómo va terminando la semana. (…) Podemos perder de vista que viene una fecha doble: Mazatlán, Querétaro y Atlas. Tres partidos consecutivos para el equipo de Chivas y en esa fecha doble también pudieran existir las rotaciones”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Mazatlán por el Apertura 2025?

El juego entre Chivas y Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 18 de octubre a las 19:07 del Centro de México. El juego se podrá ver en Amazon Prime en el territorio mexicano, en diferido por Fox Sports tras el partido, mientras que en Estados Unidos se verá solamente por Telemundo.