Chivas propuso un partido totalmente ofensivo con la consigna de conseguir otro triunfo que refuerce la confianza y comience el ascenso del Rebaño en la tabla de posiciones, por lo que los rojiblancos encontraron su recompensa gracias a una genialidad en conjunto de los tapatíos.

El Guadalajara se estaba cansando de intentar generar peligro en la portería del Necaxa, en donde la suerte no estaba jugando de lado del chiverío; sin embargo, esa falta de fortuna fue reemplazada por el talento, en donde Luis Romo dio muestra de su inteligencia.

El Tanque se percató de una mala colocación de los zagueros hidrocálidos, por lo que mandó un pase filtrado desde antes de medio campo para ganar la espalda de los defensores con la llegada de Richy Ledezma, quien mandó una diagonal retrasada precisa para la llegada de Armando González que la mandó a guardar.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.