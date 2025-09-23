Chivas no titubeó en su compromiso contra Necaxa y se aferró a su estilo de juego ofensivo en búsqueda del triunfo que les permita despertar en el Apertura 2025; sin embargo, la suerte no estuvo de lado de los tapatíos en una increíble jugada en la portería hidrocálida.

El Guadalajara fue el que propuso constantemente el partido, por lo que tuvieron las jugadas más claras a favor, pero la fortuna no colaboró para la causa rojiblanca, en donde la primera jugada increíble surgió desde los botines de Efraín Álvarez.

El 10 del chiverío se sumó por la banda izquierda y mandó un centro al corazón del área chica para la llegada precisa de Richard Ledezma, quien remató pese a tener la marca de un zaguero necaxista, pero la redonda se estrelló en el poste y tras el rebote se paseó peligrosamente sobre la línea de gol, pero la pelota cayó en las manos del cancerbero Luis Unsain.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.