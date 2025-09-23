La afición de Chivas tiene mucha memoria sobre las personas que traicionan al club, por lo que los abucheos y silbidos no se concentraron solamente en la figura del entrenador Fernando Gago, sino que también se volcaron contra Cristian Calderón.

La realidad es que la escuadra hidrocálida tiene a varios personajes con pasado en el Guadalajara; sin embargo, el dolor de los seguidores rojiblancos sigue presente tanto con el entrenador como en el lateral que salió del Rebaño para enfundarse con la camiseta del América.

Es por eso que los asistentes que se dieron cita en el Estadio Akron, explotaron contra el Chicote desde que fue nombrado por el sonido local cuando indicó las alineaciones de los dos equipos, además de que se manifestaron en cada ocasión que tocó el esférico, hasta en saques de manos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.