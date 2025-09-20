Chivas sigue sufriendo por la falta de efectividad en sus delanteros, en donde quedó manifestado en el duelo contra el Toluca en donde Chicharito cometió un sinfín de equivocaciones a diferencia de José Juan Macías que está retomando su mejor versión futbolística.

JJ regresó al futbol profesional después de varios meses alejado de las canchas, en donde en Pumas poco a poco está retomando su mejor forma física y así lo demostró al anotarle un golazo espectacular a los Tigres en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Macías ingresó de cambio al minuto 80 en lugar de Guillermo Martínez; sin embargo, el canterano del Guadalajara tardó poco en aparecerse en el marcador, ya que en 5 minutos recibió el balón dentro del área, sin espacio sacó el recurso de zurda para cruzar su disparo y vencer a Nahuel Guzmán.

Hay que recordar que durante su paso por el Guadalajara, JJ comenzó a sufrir muchas lesiones desde su doble ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que decidió tomar un respiro a su carrera para recuperarse física y mentalmente.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.