Gabriel Milito ha tenido un arranque de gestión en Chivas muy complicado debido a los malos resultados obtenidos en la primera mitad del Apertura 2025; sin embargo, ha logrado recomponer el rumbo gracias a priorizar el aspecto defensivo, aunque el argentino ha expresado que no está satisfecho.

Pese a que desde que ajustó, el sudamericano ha encontrado puntos, el exjugador del Barcelona ha manifestado que su deseo es mantener esa solvencia defensiva, pero quiere retomar el estilo ofensivo que planteó desde su llegada al banquillo.

“Hemos evolucionado en ese aspecto. Intentar sostener esa solidez es muy importante, pero agregarle ese juego más fluido que supimos tener durante todo el campeonato pese a que los resultados no nos acompañaron.

“En esta oportunidad los resultados sí acompañan desde esa solidez defensiva, pero me gustaría mucho poder agregarle a eso el brillo que el equipo puede tener”, explicó el estratega rojiblanco en entrevista para Amazon Prime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.