Chivas por fin se sacudió ligeramente la presión gracias al triunfo obtenido en el Clásico Nacional contra América; sin embargo, ese resultado no fue suficiente para recomponer el rumbo en el Apertura 2025, sobre todo tras perdonar a Tigres y conformarse con un empate.

Es por eso que el Guadalajara está urgido de victorias, no solamente para fortalecerse en el aspecto anímico, sino para poder escalar posiciones en la tabla general, en donde se ubican en la posición 11 con 8 puntos, por lo que el choque contra Toluca es vital para empezar a ascender peldaños.

Afortunadamente para el chiverío, los próximos adversarios serán clubes que se encuentran en la parte media y baja de la tabla general, ya que la etapa más difícil la habrían solventado adecuadamente frente a Cruz Azul, América, Tigres y ahora el Toluca.

Así va Chivas en la tabla de posiciones