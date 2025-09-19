José Juan Macías es uno de los futbolistas con más talento que ha surgido de la cantera de Chivas en los años recientes; sin embargo, una seguidilla de lesiones le impidieron trascender y ahora está tratando de recuperar su carrera con los Pumas de la UNAM.

El delantero de 25 años acaba de revelar el motivo exacto por el que comenzó a sufrir múltiples lesiones después de recuperarse de la doble ruptura de ligamento cruzado anterior, en donde admitió que el no dosificar sus cargas de trabajo llevaron su cuerpo al límite.

“Fueron sanadores porque despejé mi cabeza de todo. Sí me fui a recuperar, a tratar lesiones que tenía. Después de tener dos lesiones de rodilla y estar casi dos años sin jugar, el cuerpo se desadaptó al alto rendimiento y cuando regresaba a entrenar y mis ganas de querer jugar, no se manejaban bien las cargas y tenía pequeñas lesiones o sobrecargas.

“No puedo negar que fue fuerte, porque me formó y me llevó hasta ponerme de rodillas y de ahí empezar. Fue fuerte, no quiero sonar masoquista, pero lo disfruté (…) Para que nazca algo más fuerte, tienes que destruirlo por completo. Me destruyó por pedazos, física, mentalmente y espiritualmente, en todos los sentidos”, declaró en entrevista con TUDN.

¿Cuándo se reencontrará José Juan Macías con Chivas?

El delantero surgido de la cantera del Guadalajara se reencontrará con el club de sus amores el próximo domingo 5 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que se jugará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.