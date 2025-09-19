La nostalgia es un sentimiento frecuente entre los aficionados de Chivas, sobre todo los que vieron aquella generación campeona en el Apertura 2006 en donde el Rebaño ganaba y gustaba con el estilo de juego que proponía José Manuel de la Torre, quien no tuvo apuro en revelar la principal diferencia entre su equipo y el de Gabriel Milito.

El Guadalajara en la actualidad está luchando por conseguir regularidad y buenos resultados que le permitan el calificar a la Liguilla, por lo que muchas críticas se han dirigido en contra del entrenador argentino e inclusive en la plantilla de futbolistas.

Es por eso que el Chepo reveló la principal diferencia entre su equipo y el de Milito, en donde dejó en claro que la plantilla actual tiene mucha calidad; sin embargo, su equipo era superior debido a que la mayoría de su equipo jugaba en la Selección Mexicana y como titular.

“Nunca es agradable es hacer comparaciones, porque creo que Chivas tiene un buen plantel, con jóvenes con condiciones muy buenas, algunos experimentados que tienen muy buenas condiciones, pero haciendo esta diferencia, yo tenía al 80 por ciento de la Selección Nacional.

“Estaba Oswaldo Sánchez, Maza Rodríguez, Johnny Magallón, Carlos Salcido, Diego Martínez, Gonzalo Pineda, Ramón Morales, Omar Bravo, Bofo Bautista, Venado Medina.

“Te estoy hablando de 10 jugadores de Selección Nacional y que 7 eran titulares. ¿Chivas cuántos tiene? ¿Cuántos son titulares en Selección Nacional? Entonces sí hay una gran diferencia”, explicó en entrevista con Fox.

¿Por qué es histórico el Chepo de la Torre en Chivas?

El también exentrenador de la Selección Mexicana no solamente es un referente del Guadalajara por ser el entrenador que consiguió el título en el Apertura 2006, sino que después volvió para salvar al Rebaño del problema porcentual, siendo el estratega de aquel histórico triunfo en Puebla con doblete del Cubo Torres.