Chivas es un club desesperado por encontrar soluciones en posiciones que no logran abastecer a través de sus fuerzas básicas, por lo que constantemente la directiva tiene que desembolsar millones de dólares para hacerse de refuerzos, aunque muchos de ellos pasan sin pena ni gloria.

Uno de los refuerzos más efectivos que ha fichado el Guadalajara en los últimos 20 años es Francisco Palencia, quien se convirtió en un referente a la ofensiva del chiverío junto a elementos como Adolfo Bautista, Omar Bravo, Alberto Medina, Ramón Morales, entre otros.

Es por eso que el Gatillero es una voz autorizada y reveló la causa por la cual los refuerzos que llegan al Rebaño suelen pasar inadvertidos, ya que consideran que están en la cúspide de su carrera y que ganarán por el simple hecho de portar la camiseta rojiblanca.

“Un jugador cuando llega a Chivas cree que ya logró todo y muchas veces se relajan y creen que por la pura camiseta van a ganar. Y es cuando más debes estar enfocado, metido, concentrado, ser más responsable, ser más profesional porque todavía se vuelven mucho más difíciles los partidos (…) Los equipos quieren ganar porque se quieren mostrar”, explicó el exdelantero en Fox.

¿Cuáles son algunos de los refuerzos que fracasaron en Chivas en tiempo reciente?

La lista de futbolistas que ha contratado la directiva del Guadalajara y que han terminado siendo un fiasco es extensa, pero los más recordados son elementos como Alexis Vega, Uriel Antuna, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, entre muchos otros.

¿Cómo le fue a Paco Palencia como refuerzo de Chivas?

El Gatillero llegó en 2003 al Guadalajara después de su aventura por el futbol de España, en donde inmediatamente asumió el rol de líder en el vestidor, aportando su experiencia y buen futbol para la causa rojiblanca; sin embargo, no pudo ser campeón con los rojiblancos, quedándose al margen en la Final del Clausura 2004 contra Pumas.